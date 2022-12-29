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Песков назвал темы будущего разговора Путина и Си Цзиньпиня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 29 декабря, рассказал о формате и темах встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня, которая пройдет 30 декабря.

«Да, мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра в первой половине дня по Москве. Это будет ВКС, между двумя главами государств есть закрытая связь. Первый обмен приветственными репликами будет публичный, затем разговор будет продолжен в закрытом режиме, потому что техника и специальная связь позволяют это делать», — отметил представитель Кремля.

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Также, по словам Пескова, состоится обмен мнениями по текущим событиям.

Песков анонсировал подготовку контакта между лидерами двух стран 26 декабря.

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с Си Цзиньпином передал ему послание от Путина. На следующий день Песков рассказал, что послание президента РФ председателю КНР касалось двусторонних отношений, международной обстановки и партнерства между РФ и Китаем.

Медведев встретился с Си Цзиньпином 21 декабря в Пекине. Зампред Совбеза РФ назвал полезными российско-китайские переговоры. Политики высоко оценили состояние и перспективы отношений двух стран, обменявшись мнениями по широкому кругу вопросов.

Лидер КНР в свою очередь заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Он подчеркнул, что развитие китайско-российского партнерства является долгосрочным стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами.

5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.

До этого, 27 ноября, посол России в КНР Игорь Моргулов указал на несокрушимую дружбу между РФ и Китаем. Дипломат добавил, что Россия будет стремиться к углублению сотрудничества с КНР во всех сферах, а также приложит максимум усилий для преодоления совместно с Китаем «однополярной гегемонии».

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