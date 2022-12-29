«Роскосмос» и NASA изучат варианты безопасного возвращения экипажа с МКС

NASA и «Роскосмос» изучат варианты безопасного возвращения на Землю экипажа МКС, об этом сообщили в Американском космическом агентстве. 15 декабря произошла утечка в системе охлаждения «Союза МС-22» из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, передает телеканал «Известия». Причина разгерметизации еще не ясна, но это может быть связано с микрометеоритом или космическим мусором.

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