Реклама
Прямой эфир
Общество
Социальные выплаты московским льготникам проиндексируют на 10% в 2023 году
Общество
Суд приговорил члена банды «Северские» Воронина к 14 годам колонии строгого режима
Мир
В шести областях Украины одновременно объявили воздушную тревогу
Происшествия
Система ПВО в Брянской области уничтожила беспилотники
Армия
В Кремле назвали оперативной реакцию на проблемы в ходе частичной мобилизации
Общество
Метеоролог предсказал рекордно теплое 1 января в Москве и Петербурге
Общество
В России не останется семей с доходом ниже прожиточного минимума
Экономика
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Мир
Захарова назвала Мюнхенскую конференцию антироссийским балаганом
Мир
WSJ сообщила о сокращении в декабре экспорта сырой нефти из РФ
Армия
ВСУ потеряли больше 80 человек при продвижении войск РФ на донецком направлении
Общество
Обыски прошли в регионах РФ в рамках дела в отношении экс-депутата Пономарева

«Роскосмос» и NASA изучат варианты безопасного возвращения экипажа с МКС

0
Выделить главное
вкл
выкл

NASA и «Роскосмос» изучат варианты безопасного возвращения на Землю экипажа МКС, об этом сообщили в Американском космическом агентстве. 15 декабря произошла утечка в системе охлаждения «Союза МС-22» из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, передает телеканал «Известия». Причина разгерметизации еще не ясна, но это может быть связано с микрометеоритом или космическим мусором.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022