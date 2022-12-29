Водитель погиб в результате ДТП на трассе в Тамбовской области
Легковой автомобиль слетел в кювет на заснеженной трассе в Тамбовской области. Водитель иномарки погиб.
Авария произошла на автодороге Тамбов — Шацк, проходящей через село Ивенье. 56-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением в условиях снегопада и допустил выезд за пределы проезжей части. Машина опрокинулась, уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру».
Водитель скончался до приезда скорой помощи. Травмы получила 14-летняя пассажирка, она доставлена в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.
Ранее в этот день сообщалось о ДТП с тремя автомобилями в Саратовской области. Пять человек, в том числе один ребенок, получили травмы.