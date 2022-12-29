Собянин открыл корпус для оказания скорой помощи в больнице В. Вересаева

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый скоропомощной стационарный комплекс ГКБ им. В.В. Вересаева. Об этом 28 декабря сообщается на сайте столичной мэрии.

Работа в комплексе будет вестись по новому стандарту экстренной помощи, которые дают другую скорость принятия решений и другое качество медицинской помощи.

По словам чиновника, в зданиях размещено современное диагностическое оборудование, есть хирургическое отделение и гибридные операционные, отмечает сайт aif.ru.

В 2023 году в столице введут в эксплуатацию еще пять таких центров, уточняет сайт kp.ru. Все они вместе возьмут на себя большую часть экстренной помощи в Москве.

Как рассказал главврач ГКБ имени Вересаева Игорь Парфенов, одновременно с открытием нового корпуса для оказания скорой помощи на территории клиники завершается реконструкция лечебного корпуса №1.

«Заканчивается ремонт соседнего лечебного комплекса, где сконцентрированы все профильные отделения, которые проходят через этот корпус. Это хирургия (и кардиохирургия, и нейрохирургия), травматология. И самое главное — это те отделения, которые организуют региональный сосудистый центр», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

В столичной мэрии добавили, что располагается новый четырехэтажный скоропомощной комплекс на Лобненской улице. Первых пациентов он примет уже в январе 2023 года. Он рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в сутки.

15 декабря стал известно, что в 2023 году в Москве сдадут в эксплуатацию более 20 объектов здравоохранения. Речь идет о трех стационарных комплексах скорой помощи на базе городских больниц, инфекционном лечебно-диагностическом комплексе на территории инфекционной клинической больницы № 1 департамента здравоохранения Москвы, подстанции скорой медицинской помощи в Щербинке Новомосковского административного округа, отмечает телеканал «360».

Кроме того, будет построен лучевой корпус больницы с родильным домом в Коммунарке, пишет НСН.