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Шойгу заявил об оперативном решении проблем при проведении частичной мобилизации

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Большинство проблем частичной мобилизации Министерству обороны России удалось оперативно решить. Об этом заявил 29 декабря глава ведомства Сергей Шойгу на заседании парламентской координационной группы по вопросам СВО.

Министр обороны отметил, что мобилизация завершена, она была проведена быстро, однако при этом возникло много сложностей.

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«Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать», — сказал глава Минобороны.

Кроме того, Шойгу обратился к членам парламентской координационной группы и подчеркнул, что их работа требует постоянного и длительного внимания.

«Я понимаю, что эта работа не факультативная, не от случая к случаю. Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно. Работа очень важна, и, что самое главное, она не на один день», — указал он.

Ранее в четверг глава Минобороны России открыл первое заседание координационной группы по вопросам спецоперации по защите Донбасса. Группа будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО.

В задачи группы входит формирование в режиме онлайн тепловой карты проблем в регионах РФ, связанных с обеспечением мобилизованных и их семей всем необходимым, и ежемесячное представление доклада о ходе работы президенту России Владимиру Путину.

До этого, 27 декабря, Шойгу провел итоговое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил России (ВС РФ). Министр подчеркнул, что перед Минобороны РФ поставлены задачи на ближайшее время и подведены итоги уходящего года. Глава военного ведомства также добавил, что в 2023 году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ, а также на повышение их боевых возможностей.

Ранее, в конце октября, президент России подписал указ о создании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. В задачи совета входят координирование поставок вооружения, военной и специальной техники, а кроме того, отслеживание проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, контроль логистики.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о начале СВО было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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