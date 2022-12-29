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Автозавод «Урал» анонсировал работы по модернизации бескапотной кабины

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Фото: официальный сайт автомобильного завода «Урал»
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Автозавод «Урал» намерен глобально модернизировать для своих грузовиков бескапотную кабину, в основе которой лежит лицензионная копия итальянского Iveco TurboTech образца 1981 года. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба завода.

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Улучшение потребительских качеств дорожных грузовиков бескапотного семейства является одним из приоритетных проектов автозавода на ближайшие годы. Планируется в ходе работ осовременить экстерьер, а также улучшить оснащение кабины и удобство рабочего места водителя.

«Перед автозаводом стоит задача — удовлетворить требования потребителей, которые, особенно после ухода из России европейских брендов, остро нуждаются в современных, комфортных и производительных дорожных грузовиках. Модернизация кабины предполагает как изменение внешнего облика, так и внедрение современных решений внутри нее», — рассказал руководитель ключевого проекта предприятия Сергей Бузин.

Кабину Iveco TurboTech в настоящее время автозавод устанавливает на полноприводные грузовики, а также на дорожные версии тяжелых машин. Часть научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ заводчане проведут за счет льготного кредита от Фонда развития промышленности (ФРП).

Также на «Урале» сообщили, что по итогам 2022 года компания выпустит 9900 машин всех семейств — капотных, бескапотных, полноприводных и заднеприводных. Темп сборки грузовиков в настоящее время составляет 50 машин в сутки. На 2023 год запланировано нарастить темп до 66 грузовиков в сутки, а в 2023 году бизнес-план предприятия предполагает выпуск 13 800 грузовиков.

7 ноября автомобильный завод «Урал» представил свое видение техники для работы в районах Крайнего Севера. Мощный автомобиль «Арктика» для перевозки пассажиров при температуре до –60 градусов разработан автозаводом в кооперации с ведущими техническими вузами страны — Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана и Южно-Уральским государственным университетом. Отличительными особенностями машины стали шины увеличенного диаметра, прочная каркасно-панельная кабина и утепленный кузов-фургон увеличенной высоты, способный вместить до 28 пассажиров.

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