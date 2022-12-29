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Псковские медорганизации получили оборудование на 2 млрд рублей за три года

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Оборудование стоимостью 2 млрд рублей поступило в медицинские организации Псковской области за три года. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на вице-губернатора Веру Емельянову.

Заместитель главы региона подчеркнула, что власти создают условия для получения гражданами качественной доступной медицинской помощи. Материально-техническая база учреждений обновляется в постоянном режиме. Кроме того, пополняется штат больниц.

«Достижением этого года можно назвать 87 молодых врачей, которые приехали в наши больницы и приступили к работе. Мы перевыполнили программы «Земский врач», «Земский фельдшер», и сегодня эта программа начинает набирать обороты благодаря тому, что и Псковская область включилась в этот проект своими дополнительными финансами, привлекательными для молодых специалистов», — отметила Емельянова.

Ранее сообщалось, что центральная станция скорой медицинской помощи в Пскове получила четыре новые машины. Автомобили уже выведены на линию.

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