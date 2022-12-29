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Reuters: шаманы из Перу предсказали окончание украинского конфликта к августу 2023 года

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Перуанские шаманы предсказали, что конфликт на Украине закончится к августу 2023 года. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает агентство Reuters.

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В публикации агентства отмечается, что шаманы поприветствовали наступающий год и провели обряд с портретами президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Reuters уточняет, что в ходе ритуала были применены цветы, благовония и змея.

«Наступит мир, спокойствие. Вот что мы видели», — приводит агентство слова шамана Клеофа Седано.

По словам Седано, мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено в августе 2023 года.

Кроме того, шаман Уолтер Аларкон предсказал «много климатических трагедий», таких как землетрясения, в новом году на территории Северной Америки.

Сообщается, что ритуал прошел на холме Сан-Кристобаль в столице Перу Лиме.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики, с которыми Москва была бы готова вести переговоры.

До этого, 28 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирный план Украины не имеет веса, если в нем не учтены новые реалии — присоединенные к России новые регионы.

В свою очередь, Путин 22 декабря оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. Он указал, что не знает, что обсуждать с президентом РФ.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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