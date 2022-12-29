Захарова заявила, что Россия н позволит Западу «замести под ковер» произошедшее с «Северными потоками»

Захарова заявила, что Россия н позволит Западу «замести под ковер» произошедшее с «Северными потоками»

2022-12-29 12:15:36

2022-12-29 12:15:36

2022-12-29 12:15:36

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