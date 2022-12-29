Новый Хатико почти неделю ждет хозяина в центре Хабаровска

В центре Хабаровска появился очередной Хатико. Почти неделю пес черно-белого окраса сидит на одном месте и спит в сугробе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на зоозащитников.

По словам зоозащитницы Натальи, на перекрестке улиц Московской и Ким Ю Чена собака находится с прошлой субботы. При этом пес громко лает, боится прохожих и с опаской принимает от них еду. То, что собака не уходит с места, где ее, предположительно, бросили, может говорить о том, что она не знает, как себя вести на улице без присмотра.

Активисты распространили информацию о псе в городских пабликах, но пока никто не откликнулся. Не исключено, что с владельцем что-то случилось. Брошенное животное подкармливают волонтеры и жители Центрального района.

Ранее сообщалось, что в селе Дубовое в ЕАО на кладбище жила собака, хозяин которой умер более полугода назад. Истощенное животное питалось чем придется.