В МИД РФ пообещали не дать Западу «замести под ковер» теракты на «Северных потоках»

Россия не позволит западным странам «замести под ковер» ситуацию с терактами, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом 29 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Понятно также, почему заинтересованные западные страны продолжают игнорировать призывы к проведению прозрачного, объективного, профессионального и деполитизированного расследования, которое призвано установить и покарать виновных. Россия не позволит в очередной раз произвести манипуляцию под названием «заметаем всё под ковер», — сказала она.

Захарова отметила, что произошедшее на трубопроводах было спланированной террористической акцией, которая была выгодна странам Запада.

«Да, эта правда будет для Запада неудобной, потому что то, что произошло с «Северными потоками», — это преступление, террористический акт, который идеологически и политически готовился, и в тот момент, когда, видимо, были исчерпаны Западом все возможности для использования экономических и политических рычагов давления и реализации поставленной им задачи о сворачивании этого проекта, тогда приступили к плану Б и уничтожили физически эту гражданскую инфраструктуру», — пояснила официальный представитель МИДа.

Она также подчеркнула, что Москва намерена продолжать добиваться справедливости для того, чтобы выяснить подоплеку данного происшествия.

Ранее, 26 декабря, руководитель подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции (СЭПО) Даниэль Стенлинг заявил о том, что в ходе расследования ЧП на «Северных потоках» не удалось обнаружить конкретных улик.

22 декабря президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня. Глава государства также указал, что следует обратить внимание на те страны, которые заинтересованы в случившемся.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Тогда же в службе госбезопасности Швеции подтвердили факты диверсии, заявив, что на месте аварии были найдены следы взрывчатки.