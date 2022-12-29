В Киеве, Львове и Харькове прогремела серия взрывов после ракетных ударов

В Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Николаеве прогремели взрывы. Об этом 29 декабря сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

По данным региональных властей, под ударом в Харькове оказалась критическая инфраструктура, зафиксированы четыре прилета. В Одесской области попали по объекту энергетики, проходят экстренные отключения.

Мэр Львова Андрей Садовой, в свою очередь, сообщил, что 90% города остались без энергоснабжения.

Мэр Киева Виталий Кличко также заявил о возможных перебоях со светом и водой в столице и призвал сделать запасы. Работу ПВО в Киеве подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

В то же время губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил, что на Украину летят не только ракеты, но и российские дроны-камикадзе.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Ранее в этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Представители ряда украинских регионов предупредили о ракетной атаке.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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