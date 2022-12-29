В России запланировали ввести 100 млн кв. м нового жилья в 2023 году

В России планируется сохранить достигнутый в текущем году показатель по вводу 100 млн кв. м нового жилья и в 2023 году. Об этом сообщил журналистам в четверг, 29 декабря, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы надеемся сохранить планку в 100 млн кв. м. Это непростая задача, много факторов влияет в экономике, включая платежеспособность людей. Считаем, что выполним планку, будем к этому стремиться», — отметил он.

По словам вице-премьера, в случае отставания от запланированных показателей текущего года правительство будет прорабатывать меры для поддержки отрасли.

«Большой вклад будет оказывать продление в РФ программ семейной и льготной ипотеки. Еще это и ипотека на новых территориях, там будут небольшие объемы, но будет создан задел», — сказал Хуснуллин.

Ранее, 30 ноября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России ожидается новый рекорд по жилищному строительству в 2022 году. Он отметил, что планы по строительству и вводу в эксплуатацию жилья и ключевых объектов в стране выполняются, несмотря на все текущие сложности и вызовы.

Двумя днями ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал «Известиям», что за январь–октябрь текущего года в России ввели в строй рекордный объем нового жилья, и сейчас на рынке установился баланс спроса и предложения.

2 ноября Хуснуллин сообщал, что ввод жилья в России по итогам 2022 года может достичь 93–95 млн кв. м.