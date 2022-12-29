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Суд отклонил апелляцию осужденного за убийство медсестры в Курской области врача

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Фото: t.me/sudrfkursk
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Курский областной суд 29 декабря отклонил апелляцию защиты по уголовному делу в отношении врача анестезиолога-реаниматолога Андрея Сурагина, осужденного за убийство медсестры на 12 лет лишения свободы.

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«Суд оставил назначенное наказание без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения. Приговор вступил в силу», — отмечено в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

В ноябре 2021 года Фатежский районный суд Курской области приговорил медика к заключению в ИК строгого режима за совершенное преступление по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Однако затем дело было передано на новое рассмотрение.

В августе 2022 года суд признал Сурагина виновным в инкриминируемом деянии, после чего сторона защиты обжаловала решение и подала на апелляцию.

После того как стало известно, что апелляция не удовлетворена, Сурагин в последнем слове отметил, что его причастность к преступлению «несомненно, есть», однако с квалификацией он по-прежнему не согласен.

Ранее, 23 декабря, в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу сообщалось, что по обвинению в мошенничестве и лишении зрения нескольких пациентов в городе задержан врач-офтальмолог частной клиники. Сразу несколько человек сообщили, что офтальмолог проводил им операции по удалению катаракты, после чего пациенты частично или полностью слепли.

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