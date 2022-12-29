Хуснуллин про ввод 100 млн «квадратов» жилья в 2023 году

Хуснуллин про ввод 100 млн «квадратов» жилья в 2023 году

2022-12-29 11:37:44

2022-12-29 11:37:44

2022-12-29 11:37:44

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