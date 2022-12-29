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Захарова назвала бредовой идеей и пиар-акцией США инициативу «мирного саммита»

Захарова: киевская инициатива «мирного саммита» на площадке ООН является бредовой идеей и пиар-акцией США
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Киевская инициатива «мирного саммита» на площадке ООН является бредовой идеей и пиар-акцией Вашингтона. Об этом в четверг, 29 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Речь идет о созыве на площадке ООН 24 февраля, в годовщину начала СВО, некоего «мирного саммита», который, по замыслу киевских деятелей, должен способствовать выполнению странных измышлений [президента Украины Владимира] Зеленского, которые он обратил своей некоей «формулой мира», — сказала дипломат на брифинге.

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По ее словам, США таким образом пытаются представить киевский режим в образе миротворца.

Днем ранее бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что «мирный саммит» в том виде, в котором киевские власти предлагают его организовать, — это попытка втянуть ООН в конфликт с Россией на своей стороне. Он отметил, что остается открытым вопрос — между кем будет посредничать генсек ООН Антониу Гутерриш, если на предлагаемом Украиной саммите не будет представителей России.

26 декабря Украина заявила о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого, а генсек организации Гутерриш — посредником к привлечению сторон к диалогу.

Затем Гутерриш выразил готовность стать посредником в конфликте, но при участии всех сторон.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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