В Госдуме оценили перспективы сотрудничества России и Китая

Политическая и экономическая реальности вынудят Россию и Китай действовать в единой стратегии. Об этом 29 декабря «Известиям» заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

Таким образом он прокомментировал статью в Foreign Affairs директора по глобальному прогнозированию в Economist Intelligence Unit Агаты Демаре о том, что действия Москвы и Пекина в скором времени могут завершить «золотую эпоху американских санкций».

Нифантьев подчеркнул, что высоко оценивает перспективы работы России и Китая «в деле построения новой архитектуры экономического взаимодействия».

«У стран есть многое из того, что гармонично дополняет экономики друг друга. Мировые изменения, уход от Бреттон-Вудской системы — всё это дело небыстрое. Но процесс уже запущен и обратного хода не имеет. Мы живем в историческую эпоху смены финансового диктата на демократическую финансовую модель равноправных среди разновесных», — сказал он.

Депутат добавил, что долларовый мир упал, и «виновны» в этом не Россия или Китай, а «потерявшие берега американские финансовые глобалисты, уверовавшие в свою незаменимость и всемогущество».

«Раньше любой экономический субъект был уверен, что, получая оплату за свои товары или услуги в долларах, он придет в банк и гарантированно получит свои деньги. И так было много десятилетий до тех пор, пока США не стали применять доллар в качестве политического инструмента давления», — сказал Нифантьев.

Он отметил, что многие страны, имевшие существенные накопления в долларах и евро, начали диверсифицировать свои валютные портфели.

«Из доллара постепенно выходят Китай и Индия, Саудовская Аравия и Нигер, Катар и страны Латинской Америки. Потому что они не уверены в том, что их деньги им отдадут в случае конфликтной ситуации с США. И как ни старается Вашингтон за счет ограбления Евросоюза поправить свое долговое ярмо, переход крупных экономических субъектов на параллельные формы ведения внешней торговли не позволяют США исправить ситуацию», — сказал депутат.

По его словам, это приводит не только к финансовому, но и к политическому ослаблению Вашингтона. У США сквозь пальцы утекает возможность легко манипулировать политикой стран, подчеркнул парламентарий.

«Страны, решившие перейти на внешнюю торговлю со своими контрагентами в национальных валютах, становятся суверенными. Над ними уже не висит диктат одного окна, где могли в любой момент повесить табличку «Переучет» или «Ушла за санкциями» и лишить целое государство честно заработанных денег», — заключил Нифантьев.

25 декабря министр иностранных дел КНР Ван И заявил об устойчивости отношений Китая и России. Он отметил, что китайско-российские отношения крепкие, как монолит, и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Кроме того, министр иностранных дел отметил, что Пекин и Москва продвигают двустороннее сотрудничество, основанное на взаимных стратегических интересах и обоюдном доверии.

21 декабря заместитель председателя Совета безопасности России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. После встречи глава КНР заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления.