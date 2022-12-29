В 2023 году в Томске снесут 32 многоквартирных дома

Власти Томска планируют снести 32 многоквартирных дома в 2023 году. Все здания на текущий момент расселены.

В Кировском районе планируется снос восьми объектов. Еще по семь домов снесут в Советском и Ленинском районах. Об этом сообщает РИА «Томск». В Октябрьском районе планируется снос десяти домов.

В 2022 году в Томске снесли 20 расселенных многоквартирных домов. К концу 2023 года в новые квартиры из аварийного жилья переедут свыше 6,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Калуге до конца 2023 года планируют расселить 108 многоквартирных домов. Здания были признаны аварийными до 1 января 2017 года.