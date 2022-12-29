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Названы победители XX конкурса «Амурский хрусталь» в Хабаровске

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В Хабаровске подвели итоги XX конкурса «Амурский хрусталь» на самую лучшую ледовую скульптуру. В этом году участники представляли работы на тему русских сказок.

Члены жюри оценивали композиции по пяти критериям: техника и мастерство обработки льда, степень законченности произведения, оригинальность композиционного решения, рациональное использование материала и общее впечатление от произведения.

По словам заведующей сектором главного художника городского департамента архитектуры Марии Мельниковой, было представлено девять скульптур. Все были интересные и детализированные, поэтому трудно было определить лучших. Решающую роль сыграли посыл композиции и детали, а разрыв между первым и вторым местом составил всего лишь несколько баллов.

Бронза и 60 тыс. рублей достались команде Сергея Смолянинова и Ильи Кирницкого за композицию «Сокровищница», серебро и 70 тыс. рублей — команде Владимира Антонова и Евгения Кузнецова за композицию «Конек-Горбунок». Первое место и 80 тыс. рублей получила команда Дмитрия Бойцова и Тимура Иконникова за работу под названием «Жар-птица».

Команды, занявшие с 4-го по 6-е места, получили сертификаты на 50, 40 и 30 тыс. рублей соответственно. Остальные участники — по 10 тыс. рублей, уточняет ИА AmurMedia.

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