В минобороны КНР высоко оценили сотрудничество с РФ в 2022 году

Китай и Россия в 2022 году поддерживали стратегическое военное сотрудничество на высоком уровне, реализовывая глобальные инициативы в области безопасности. Об этом заявил 29 декабря официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

«В этом году мы добросовестно реализовывали глобальные инициативы в области безопасности, продолжали углублять практические обмены и сотрудничество между китайскими и российскими вооруженными силами и поддерживали стратегическую координацию между армиями двух стран на высоком уровне», — сообщил на последнем ежемесячном брифинге представитель ведомства.

Также Кэфэй заметил, что армия Китая, продвигая инициативу глобальной безопасности, готова идти одним путем и с армиями арабских стран. Он указал, что сотрудничество в военной сфере между странами во многих сферах было плодотворным, в том числе были обмены на высоком уровне.

25 декабря проведенный в Китае социологический опрос показал, что более 58% жителей страны считают приоритетом внешней политики развитие отношений с Россией. Также среди населения КНР отмечалось снижение интереса к американо-китайским отношениям. Этот показатель упал на 5% по сравнению с данными 2021 года.

В тот же день министр иностранных дел КНР Ван И заявил об устойчивости отношений Китая и России. Он отметил, что китайско-российские отношения крепкие, как монолит, и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Кроме того, министр иностранных дел отметил, что Пекин и Москва продвигают двустороннее сотрудничество, основанное на взаимных стратегических интересах и обоюдном доверии.

До этого, 21 декабря, заместитель председателя Совета безопасности России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

В свою очередь, лидер КНР заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Он подчеркнул, что развитие китайско-российского партнерства является долгосрочным стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами.

5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.