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Мбаппе высказался о поведении вратаря сборной Аргентины Мартинеса

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Ming
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Нападающий сборной Франции по футболу и Килиан Мбаппе рассказал, как относится к выходкам вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022. Слова футболиста 29 декабря приводит портал Get French Football News.

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На протяжении чемпионата мира по футболу в Катаре аргентинский голкипер не раз совершал нападки на футболиста французской сборной. В частности, после победы аргентинской команды на чемпионате в Катаре Мартинес объявил минуту молчания в раздевалке «для Мбаппе, который умер». После этого на параде в Буэнос-Айресе Мартинес продемонстрировал куклу, к которой была прикреплена фотография французского нападающего.

«Это не моя проблема. У меня нет столько энергии, чтобы тратить ее на такие бесполезные вещи», — отметил Мбаппе, его слова приводит портал «Спорт-Экспресс».

23 декабря президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Граэ раскритиковал провокационные действия вратаря сборной Аргентины во время и после ЧМ-2022.

До этого, 19 декабря, во время вручения «Золотой перчатки» после победы Аргентины на ЧМ-2022 Мартинес приложил трофей себе между ног и направил в сторону трибун, на которых сидели французские болельщики. Вратарь объяснил свой поступок желанием отомстить за то, что его освистали во время серии пенальти.

Матч за первое место проходил на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2). По итогам матча сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира (1978, 1986, 2022).

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