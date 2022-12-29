Космонавты сделали генеральную уборку на МКС к Новому году

Космонавты провели генеральную уборку Международной космической станции перед Новым годом. Специалисты «Роскосмоса» Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Анна Кикина почистили с помощью специального пылесоса поверхности, а также фильтры, передает телеканал «Известия». 31 декабря на борту МКС пройдут заключительные приготовления к празднику. Космонавты планируют приготовить салат оливье.

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