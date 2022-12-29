Заммэра Москвы Сергунина пригласила столичных экспортеров на зарубежные выставки

В следующем году столичные предприниматели при поддержке города представят свои товары и услуги на 15 крупных международных профильных выставках. На портале Московского экспортного центра (МЭЦ) открыт прием заявок, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она уточнила, что мероприятия пройдут в 13 дружественных странах. Так, IT-компании смогут представить свои решения на выставках Gitex Africa в Марокко и Gitex в Объединенных Арабских Эмиратах. Производители электроники примут участие в Global Sources Electronics в Индонезии, а предприятия пищевой промышленности — в Gulfood в ОАЭ и Vietfood Beverage во Вьетнаме. Компании, работающие в косметической сфере, смогут привезти свои товары на Professional Beauty Johannesburg в ЮАР, а мебельные предприятия поучаствуют в Furniture Fair в Сербии.

По словам Сергуниной, план мероприятий составлен на основе пожеланий самих бизнесменов. Они презентуют продукцию потенциальным заказчикам на стендах под объединенным брендом Made in Moscow («Сделано в Москве»).

«Помимо этого, на 2023 год запланированы бизнес-миссии. Столичные экспортеры встретятся с потенциальными партнерами в деловых кругах 23 стран Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ. Переговоры пройдут в Москве, за рубежом и в онлайн-формате», — добавила заммэра.

Городская программа поддержки экспортеров действует с 2017 года. За это время 1,6 тыс. предприятий приняли участие в более чем 80 международных выставках. Бизнес-миссии запустили в 2019 году. Благодаря этим проектам московские компании заключили контракты с зарубежными партнерами на сумму более 2,4 млрд рублей. Всю деловую составляющую, включая услуги переводчиков и организацию переговоров, финансирует МЭЦ.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.