Маск заявил, что бывшие сотрудники Twitter управляли каналом Fauci Fan Club

Илон Маск опубликовал в соцсети заявление, согласно которому бывшие сотрудники Twitter управляли каналом Fauci Fan Club. При этом ранее Маск обвинил доктора Энтони Фаучи в фальсификации исследований о COVID-19. Национальные институты, возглавляемые Фаучи, финансировали исследования о распространении инфекции в интересах Штатов, передает телеканал «Известия». С момента прихода к власти в Twitter миллиардер делает документы, известные как «Файлы Twitter», доступными для СМИ. Маск обвиняет платформу в цензуре информации, которая была правдивой, но неудобной для правительства США.

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