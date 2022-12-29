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Доля семейных покупателей курортной недвижимости в России выросла на треть

Аналитики девелоперской компании: доля семейных покупателей курортной недвижимости в РФ выросла на треть
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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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К концу 2022 года доля семейных покупателей элитной курортной недвижимости в России выросла на треть. Об этом «Известиям» сообщили 29 декабря аналитики девелоперской компании Five.

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Основную категорию приобретателей (60%) составили состоятельные семейные мужчины от 40 до 60 лет, 34% из них — из Москвы, рассказали эксперты.

Кроме москвичей покупают курортную недвижимость высокого ценового сегмента жители Новосибирска (29%), Сочи (13%) и других регионов, добавили специалисты.

Элитное жилье приобретают преимущественно состоявшиеся в профессиональном плане семейные мужчины от 40 до 60 лет. Большинство из них (86%) имеет детей, уточнили аналитики. И если на начало года имеющие семейный статус составляли половину клиентов, то к концу года их доля выросла до 76%, сообщили в компании.

«Семья, здоровье и благосостояние — ключевые ценности приобретателей элитной недвижимости в России. Ее представители ведут спортивный образ жизни, много путешествуют и проводят свободное время с семьей», — сказала коммерческий директор компании Елена Кабешева.

Ранее, 15 декабря, аналитики Five рассказали «Известиям», что на рынке курортной недвижимости России премиальные объекты прибавили в цене 1 кв. м за год 28%, жилье и апартаменты бизнес-класса подорожали на 12%, а комфорт-класс подешевел на 10%. При этом с начала этого года число сделок в сегменте комфорт-класса выросло на 6%, в бизнес-классе — на 70%, в премиум-сегменте — на 127%.

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