Опубликованы кадры последствий пожара в отеле в Камбодже, где погибли 10 человек.

На кадрах видно, что фасад здания сильно обгорел, на нескольких этажах вылетели стекла, от отеля всё еще идет столб черного дыма.

Ранее в этот день в городе Пойпет в Камбодже произошел пожар в отеле-казино Grand Diamond City. В результате погибли 10 человек, еще 30 пострадали от ожогов и отравления дымом. Отмечалось, что в момент пожара в здании находилось около 400 человек.

По предварительной версии, причиной возгорания стал взрыв бензобака, по другой — пожар произошел из-за короткого замыкания на кухне отеля.

Около 7:30 мск сообщалось, что пожарные взяли огонь под контроль.