Актрису Театра сатиры Веронику Агапову обманули при покупке щенка

Актриса Московского театра сатиры Вероника Агапова стала жертвой мошенников, выдающих себя за заводчиков и продавцов собак. Об этом сообщили в МВД России в четверг, 29 декабря.

Там отметили, что накануне Агапова обратилась в отделение полиции по Можайскому району Москвы, сообщив, что ее обманули при попытке купить щенка мальтипу по объявлению, найденному в интернете.

Она рассказала, что обратилась к «заводчикам» по телефону, указанному в нем, и ей сообщили о готовности отправить щенка, якобы находящегося в Воронежской области, сразу после оплаты онлайн.

Агапова перевела 17 тыс. рублей по указанному ей номеру телефона, после чего «продавцы» перестали выходить на связь. Щенка Агаповой так и не доставили.

По данному факту правоохранительными органами начата проверка.

Двумя днями ранее сообщалось, что в Москве мошенники обманули 50 человек на ввозе машин из-за рубежа. Отмечалось, что двое мужчин организовали компанию по продаже на территории РФ иномарок и разместили в интернете рекламу, в которой гражданам предлагалась помощь в покупке машин за пределами страны.

Так, желающие приобрести автомобиль должны были обратиться в офис фирмы, где после консультаций с гражданами заключался договор и они вносили предоплату более 1 млн рублей. Денежные средства перечислялись на расчетный счет организации. Взятые на себя обязательства компания не выполняла, а менеджеры позже переставали отвечать на звонки.