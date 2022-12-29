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Toyota анонсировала появление новых тюнинговых версий RAV4

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Фото: Toyota
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Компания Toyota Industries примет участие в Tokyo Auto Salon 2023 и покажет новые тюнинговые версии кроссовера RAV4. Об этом 29 декабря сообщил портал Drom.

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На стенде производителя представят модель RAV4 PHEV в варианте Offroad PKG. У машины будет повышенный клиренс, дополнительный LED-свет, внедорожные шины, туристический багажник на крыше, а также прикрепленная к заднему крылу кроссовера дополнительная канистра с топливом.

Другим экспонатом станет вариант RAV4 PHEV с обвесом от Sporty PKG. На машине появятся оригинальные накладки на бамперы, пороги и колесные арки.

RAV4 PHEV оснащен гибридной системой, состоящей из бензинового мотора объемом 2.5 л мощностью в 178 л.с. и электродвигателя с литий-ионной батареей. Совокупная мощность системы — 306 л.с., что на 83 л.с. больше, чем у обыкновенного, а не подзаряжаемого RAV4 Hybrid. На электротяге RAV4 PHEV способен проехать до 95 км. Разгон до 100 км/ч занимает у RAV4 PHEV шесть секунд.

Выставка Tokyo Auto Salon откроется в середине января 2023 года.

28 декабря стало известно, что российский завод Toyota Motor, с большой долей вероятности, будет расконсервирован, и на нем возобновят производство автомобилей других брендов. Об этом рассказал вице-премьер и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По мнению главы ведомства, российские активы Toyota приобретет сторонняя компания и японский концерн не получит опцион на их обратный выкуп. Мощность завода Toyota Motor составляла 100 тыс. машин в год.

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