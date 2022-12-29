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Рогозин выложил первое фото после перенесенной операции

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Фото: vk.com/rogozin_do
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Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал первую фотографию после перенесенной им операции по извлечению осколка. Снимок Рогозин выложил 29 декабря на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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На фотографии он изображен в больничной палате, на плече заметен пластырь на том месте, где проходила операция.

«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем — хорошего и плодотворного дня!» — сделал подпись к снимку Рогозин.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что экс-главе «Роскосмоса» успешно провели операцию по извлечению осколка, он идет на поправку.

Рогозин был ранен 21 декабря, когда украинские войска открыли огонь по зданию в Донецке, где он находился на тот момент с председателем правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталием Хоценко. В результате обстрела погибли два человека, в том числе один из помощников Рогозина. Хоценко и Рогозин получили различные травмы.

24 декабря помощник Рогозина рассказал, что у экс-руководителя «Роскосмоса» — проникающее ранение в спину. Металлический осколок размером 8 на 6 мм попал выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Он отметил, что Рогозину очень повезло, поскольку инородное тело могло задеть легкое.

Тогда же сообщалось, что экс-главу «Роскосмоса» перевезли в госпиталь в Московском регионе. До этого он находился в госпитале в Ростове-на-Дону.

По мнению бывшего гендиректора «Роскосмоса», информация о его местонахождении в ДНР была «слита» Киеву. Он указал, что ВСУ нанесли тогда несколько высокоточных ударов по зданию.

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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