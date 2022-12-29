Рогозин выложил первое фото после перенесенной операции
Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал первую фотографию после перенесенной им операции по извлечению осколка. Снимок Рогозин выложил 29 декабря на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
На фотографии он изображен в больничной палате, на плече заметен пластырь на том месте, где проходила операция.
«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем — хорошего и плодотворного дня!» — сделал подпись к снимку Рогозин.
Ранее, 26 декабря, сообщалось, что экс-главе «Роскосмоса» успешно провели операцию по извлечению осколка, он идет на поправку.
Рогозин был ранен 21 декабря, когда украинские войска открыли огонь по зданию в Донецке, где он находился на тот момент с председателем правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталием Хоценко. В результате обстрела погибли два человека, в том числе один из помощников Рогозина. Хоценко и Рогозин получили различные травмы.
24 декабря помощник Рогозина рассказал, что у экс-руководителя «Роскосмоса» — проникающее ранение в спину. Металлический осколок размером 8 на 6 мм попал выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Он отметил, что Рогозину очень повезло, поскольку инородное тело могло задеть легкое.
Тогда же сообщалось, что экс-главу «Роскосмоса» перевезли в госпиталь в Московском регионе. До этого он находился в госпитале в Ростове-на-Дону.
По мнению бывшего гендиректора «Роскосмоса», информация о его местонахождении в ДНР была «слита» Киеву. Он указал, что ВСУ нанесли тогда несколько высокоточных ударов по зданию.
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