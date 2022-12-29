Reuters сообщил о предсказании перуанских шаманов о продолжительности конфликта на Украине

Шаманы в Перу предсказали, что конфликт на Украине закончится подписанием мирного соглашения, которое будет ратифицировано в 2023 году. Об этом 29 декабря сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что предсказание было озвучено в рамках новогоднего ритуала, который прошел на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме.

«До августа будет подписано мирное соглашение <…> хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем всё успокоится, придет мир, спокойствие, вот, что мы увидели», — сообщает агентство, приводя слова одного из шаманов, Клеофе Седано.

Отмечается, что шаманами также было предсказано сильное землетрясение на территории Северной Америки, предположительно, в США, а также ряд других климатических бедствий и происшествий.

Прежде в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики, с которыми Москва была бы готова вести переговоры.

За день до этого, 28 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирный план Украины не имеет веса, если в нем не учтены новые реалии — присоединенные к России новые регионы.

22 декабря президент России Владимир Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. Он указал, что не знает, что обсуждать с президентом РФ. До этого украинская сторона озвучила ряд требований, после выполнения которых якобы готова сесть за стол переговоров. Среди них — вывод российских войск и репарации.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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