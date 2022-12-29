Выход маломерных судов в море запретили в Мурманской области

Администрация Печенгского округа в Мурманской области ограничила выход маломерных судов в акваторию Баренцева моря. На территории ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Запрет на выход судов действует в Печенге и Лиинахамари с утра 29 декабря до утра 1 января 2023 года. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

В местах, где рыбаки обычно выходят в море, планируется работа патрулей. Жителей Мурманской области просят не рисковать жизнью и соблюдать ограничение движения маломерных судов.

25 декабря выход судов запретили на озере Байкал. На водоеме установился ледяной покров.