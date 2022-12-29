Турчак прокомментировал первое заседание координационной группы по вопросам СВО

В России прошло заседание первой парламентской координационной группы по вопросам специальной военной организации (СВО). Его провел первый вице-спикер Совета Федерации (СФ), секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в четверг, 29 декабря.

«Группа будет заниматься в том числе контролем полноты и своевременности выплат военнослужащим, правильности их начислений. Есть, безусловно, большой запрос по цифровизации этого процесса, а также системы наших военкоматов. Есть конкретные предложения в этой части, которые мы представим», — отметил Турчак на заседании, в котором также принимал участие министр обороны России Сергей Шойгу.

В задачи группы входит формирование в режиме онлайн тепловой карты проблем в регионах РФ, связанных с обеспечением мобилизованных и их семей всем необходимым, и ежемесячное представление доклада о ходе работы президенту России Владимиру Путину.

«Цель у нас одна — выявление и решение системных проблем, связанных с проведением специальной военной операции. Устранение любых барьеров на пути к нашей общей победе. Каждый из членов рабочей группы находится в зоне СВО, знает эти вопросы», — сказал Турчак.

Члены группы вместе с Минобороны и отраслевыми ведомствами также будут рассматривать и дорабатывать законопроекты, касающиеся вопросов СВО.

«Мы объединяем усилия законодательной и исполнительной власти, Министерства. Очень важны вовлеченность регионов, работа с военными корреспондентами, которые также вошли в состав группы. Такие, скажем, аксиомы «Народ и армия едины» и «Всё для фронта, всё для победы» все участники первого заседания группы продемонстрировали», — подытожил вице-спикер СФ.

На первом заседании было принято решение о создании внутри парламентской группы пяти подгрупп по основным направлениям — развитие мобилизационных мощностей, мобилизационный учет граждан, материально-техническое обеспечение участников СВО, поддержка членов их семей и военно-патриотическое образование и воспитание граждан.

Ранее в тот же день Шойгу отметил важность работы парламентской координационной группы по вопросам СВО. Шойгу рассказал, что идея создания данной координационной группы возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации. По его словам, эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин, отдав соответствующее распоряжение.

До этого, 21 декабря, Путин дал ряд поручений в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Он поставил задачу повысить боевые возможности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и поручил Минобороны и Генштабу проанализировать опыт и тактики НАТО, а также опыт, полученный в ходе СВО, и включить их в программу подготовки войск и оснащения армии.

Ранее, в конце октября, президент России подписал указ о создании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. В задачи совета входит координирование поставок вооружения, военной и специальной техники, а кроме того, отслеживание проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, контроль логистики.

Создание координационного совета связано с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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