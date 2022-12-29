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Шойгу заявил, что при проведении частичной мобилизации проблемы решили оперативно

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Большая часть проблем, возникших при проведении частичной мобилизации, была решена оперативно. Об этом 29 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать», — сказал он на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции.

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Шойгу отметил, что членам координационной группы необходимо работать на результат, подчеркнув, что такая работа требует ежедневного внимания.

«Работа очень важна, и, что самое главное, она не на один день. Это надо понимать. Проблемы возникают, потом они разрешаются, возникают другие проблемы», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Он напомнил, что идея создания данной координационной группы возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации.

Ранее, 9 декабря, президент РФ Владимир Путин отметил, что проблемы со снабжением сил в зоне СВО остаются, они далеко не решены, но самые острые вопросы закрыты.

До этого, 28 октября, Шойгу доложил Путину, что проблемы со снабжением и разными видами довольствия на начальном этапе проведения частичной мобилизации решены. По его словам, все войска обеспечены положенными видами довольствия, формой, одеждой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников.

26 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что проблемы с экипировкой для мобилизованных имели место и остаются, но принятые меры уже дали результат. Он заверил, что проблемы будут ликвидированы.

Глава государства объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине. 31 октября Путин заявил, что частичная мобилизация в России завершена.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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