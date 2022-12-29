Пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме в Рязанской области

Пенсионер погиб в результате пожара в частном доме в Рязанской области. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Информация о пожаре поступила в ночное время 29 декабря. Огонь охватил деревянный дом в селе Пустынь Касимовского района, пишет 62INFO.ru. Площадь горения составила 96 кв. м.

В ликвидации горения участвовали 12 человек и пять пожарных автомобилей. Во время тушения обнаружено тело мужчины 1947 года рождения, уточняет РИА «7 новостей».

В Иркутской области при пожаре в частном доме погибли трое детей. Из горящего дома удалось выбраться только 15-летней девочке, которая оставалась за старшую. По факту пожара возбуждено уголовное дело.