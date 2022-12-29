Свыше 4,3 тыс. бездомных собак отловили в Казани в 2022 году

С начала 2022 года в Казани с улиц отловили свыше 4,3 тыс. собак. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на директора подрядной организации «Зооцентр» Рустема Нуруллина.

На текущий момент в приюте содержится 401 собака. Для 371 питомца удалось найти хозяев. Порядка 100 щенков содержатся в щенячьем корпусе — специальном помещении для особей в возрасте от четырех месяцев.

В 2023 году отловом животных вновь будет заниматься «Зооцентр», соответствующая информация отражена на портале госзакупок. На выполнение работ потребуется почти 31 млн рублей, пишет InKazan.ru. Подрядчику предстоит проводить вакцинацию, дезинсекцию, дегельминтизацию, а также содержать животных в приюте в течение 10 дней до и после операции по стерилизации. В случае наличия тяжелых неизлечимых заболеваний или неизлечимых последствий травмы животных будут умерщвлять.