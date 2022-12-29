Шойгу отметил важность работы парламентской координационной группы по вопросам СВО

Работа парламентской координационной группы по вопросам спецоперации по защите Донбасса чрезвычайно важна, она требует постоянного длительного внимания ее участников. Об этом заявил 29 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу на первом заседании группы.

Министр обороны отметил, что работа координационной группы не является «факультативной, от случая к случаю». Она требует ежедневного постоянного внимания, указал Шойгу.

«Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно. Работа очень важна и, что самое главное, она не на один день. Это надо понимать. Проблемы возникают, потом они разрешаются, возникают другие проблемы», — сказал министр обороны РФ.

Шойгу рассказал, что идея создания данной координационной группы возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации. И эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин, отдав соответствующее распоряжение. Группа будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО.

В состав координационной группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Возглавляет ее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Ранее, 27 декабря, Шойгу провел итоговое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил России (ВС РФ). Министр подчеркнул, что перед Минобороны РФ поставлены задачи на ближайшее время и подведены итоги уходящего года. Глава военного ведомства также добавил, что в 2023 году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ, а также на повышение их боевых возможностей.

22 декабря министр обороны РФ проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации. Шойгу проверил условия размещения и обогрева личного состава, а также пообщался на передовой с российскими бойцами. По завершении поездки министр поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о начале СВО было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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