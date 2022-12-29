Обыски прошли в регионах РФ в рамках дела в отношении экс-депутата Пономарева

В регионах РФ проходят обыски в рамках дела в отношении экс-депутата Ильи Пономарева (настоящий материал касается физического лица Ильи Пономарева, выполняющего функции иноагента). Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, обыски проходят в семи российских городах.

Силовики нагрянули по месту жительства ряда связанных с Пономаревым лиц. Среди них администраторы Telegram-каналов «Утро февраля».

Ранее в этот день следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Пономарева. Он подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 4 марта. В тот же день его подписал президент страны Владимир Путин. Как отмечалось ранее, закон нужен для защиты страны и граждан от потока недостоверной информации, которую распространяют информационные ресурсы, в том числе контролируемые из-за рубежа.

В Сети активно распространяются фейки на фоне спецоперации РФ, о которой президент страны объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».