Реклама
Прямой эфир
Мир
Рогов заявил о пяти ночных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Армия
Российские танки Т-80БВ прибыли на запорожское направление
Общество
Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре под Иркутском
Мир
В шести областях Украины одновременно объявили воздушную тревогу
Общество
После гибели животных и серии проверок Приморский океанариум сменил директора
Мир
В МИД России отклонили «формулу мира» Зеленского
Мир
Экс-разведчик США назвал «чистым злом» политику Вашингтона по Украине
Общество
В России до конца года сертифицируют первый воздушный беспилотник
Общество
Психиатр назвала новогоднюю хандру возможным проявлением трудоголизма
Мир
WSJ сообщила о сокращении в декабре экспорта сырой нефти из РФ
Мир
СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины
Общество
Обыски прошли в регионах РФ в рамках дела в отношении экс-депутата Пономарева
Сюжет:

Лавров: США по дипканалам сообщили, что не отправят специалистов по ЗРК Patriot на Украину

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вступать в прямое противостояние с Россией и направлять Украине военных специалистов с комплексами ПВО Patriot США не намерены. Заверения в этом Москва получила от Вашингтона по дипканалам, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 28 декабря.

Воздушные замки: ПВО России уничтожили 60% целей в зоне спецоперации
А на земле — в Брянской области — ликвидирована группа украинских диверсантов

«Мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность ее использования, что там [на Украине] будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России», — заявил он в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Ранее украинский посол в США Оксана Маркарова сообщала, что Украина активно работает над увеличением поставок зенитных ракетных комплексов Patriot. По ее словам, конгресс уже принимает решения о помощи Киеву. Также определенные результаты принес визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

21 декабря Вашингтон сообщил о намерении передать Киеву ЗРК Patriot для противовоздушной обороны страны. В Белом доме добавили, что украинских военных будут обучать управлению этим вооружением в третьей стране и это займет некоторое время.

На следующий день в газете Politico появилась информация о том, что Пентагон планирует обучать украинских военнослужащих работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. На обучение отводится несколько месяцев.

При этом, по мнению офицера разведки американской морской пехоты в отставке Скотта Риттера, ЗРК Patriot не выживут на современном поле боя. Комплекс испытывает сложности с перехватом ракет.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022