Вступать в прямое противостояние с Россией и направлять Украине военных специалистов с комплексами ПВО Patriot США не намерены. Заверения в этом Москва получила от Вашингтона по дипканалам, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 28 декабря.

«Мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность ее использования, что там [на Украине] будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России», — заявил он в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Ранее украинский посол в США Оксана Маркарова сообщала, что Украина активно работает над увеличением поставок зенитных ракетных комплексов Patriot. По ее словам, конгресс уже принимает решения о помощи Киеву. Также определенные результаты принес визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

21 декабря Вашингтон сообщил о намерении передать Киеву ЗРК Patriot для противовоздушной обороны страны. В Белом доме добавили, что украинских военных будут обучать управлению этим вооружением в третьей стране и это займет некоторое время.

На следующий день в газете Politico появилась информация о том, что Пентагон планирует обучать украинских военнослужащих работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. На обучение отводится несколько месяцев.

При этом, по мнению офицера разведки американской морской пехоты в отставке Скотта Риттера, ЗРК Patriot не выживут на современном поле боя. Комплекс испытывает сложности с перехватом ракет.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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