Член палаты общин британского парламента Дэмиен Мур выразил озабоченность возможным риском эскалации конфликта на Украине в случае поставок Киеву дальнобойного баллистического оружия. Об этом он написал в среду, 27 декабря, в своем обращении к министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.

Мур поинтересовался у главы минобороны, возможна ли какая-либо альтернатива поставкам такого оружия.

«Какое другое оружие и помощь министерство могло бы предоставить Украине в качестве альтернативы?» — написал Мур в обращении, с которым ознакомился RT.

Отмечается, что на вопрос Мура ответил младший министр по делам вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.

Он подчеркнул, что Лондон в любом случае продолжит помогать Киеву «надлежащим и сбалансированным набором военных средств» несмотря на риски.

Хиппи также отметил, что руководство Великобритании не исключает возможность поставки Украине систем вооружений более дальнего радиуса действия.

24 декабря газета The Daily Telegraph написала, что правительство Великобритании увеличит размер бюджета на оборону на фоне боевых действий на Украине. По оценкам аналитиков, бюджет Минобороны на 2024–2025 годы должен увеличиться как минимум на £1,5 млрд ($1,8 млрд) — с £48,6 млрд ($58,6 млрд) до £50,1 млрд ($60,4 млрд) ежегодно.

До этого, 19 декабря, советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о получении Киевом ракет Marlet на базе британского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Starstreak.

Двумя днями ранее стало известно, что Великобритания отправила Киеву новую партию высокоточных ракет Brimstone 2. Лондон выделил Киеву новый пакет военной помощи, который оценивается в £50 млн. Он включает в себя 125 зенитных орудий, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками и дополняет еще одну очередную оружейную поставку в 1 тыс. зенитных ракет, о которой было объявлено ранее в этом месяце.

Всего в 2022 году Великобритания выделила £2,3 млрд на помощь киевскому режиму, в следующем планирует направить столько же.

Великобритания и другие западные страны стали активнее вооружать Украину на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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