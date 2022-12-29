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В Приморском крае один человек погиб в ДТП

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Фото: t.me/prim_police
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В Приморье на 80 км автодороги «Михайловка – Турий Рог» произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России в четверг, 29 декабря.

«По предварительной информации, 34-летняя женщина-водитель Toyota Land Cruiser при обгоне выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности, и столкнулась с автомобилем Toyota Crown Majesta», — говорится в публикации.

Водитель, пассажир и двое несовершеннолетних детей, которые находились в Toyota Land Cruiser, доставлены в больницу. 43-летний водитель Toyota Crown Majesta скончался.

По факту произошедшего проводится проверку.

Ранее, 28 декабря, в Брянской области 15-летняя девушка погибла в ДТП. Погибшая находилась в салоне микроавтобуса, еще шесть его пассажиров пострадали.

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