В Приморском крае один человек погиб в ДТП

В Приморье на 80 км автодороги «Михайловка – Турий Рог» произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России в четверг, 29 декабря.

«По предварительной информации, 34-летняя женщина-водитель Toyota Land Cruiser при обгоне выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности, и столкнулась с автомобилем Toyota Crown Majesta», — говорится в публикации.

Водитель, пассажир и двое несовершеннолетних детей, которые находились в Toyota Land Cruiser, доставлены в больницу. 43-летний водитель Toyota Crown Majesta скончался.

По факту произошедшего проводится проверку.

Ранее, 28 декабря, в Брянской области 15-летняя девушка погибла в ДТП. Погибшая находилась в салоне микроавтобуса, еще шесть его пассажиров пострадали.