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Лавров усомнился в наличии адекватных политиков на Украине

Глава МИД Лавров: сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики, с которым Москва была бы готова вести переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости», опубликованном в четверг, 29 декабря.

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«Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики — сказать сложно, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными», — сказал он.

Таким образом Лавров ответил на вопрос журналистов, есть ли сейчас на Украине политическая сила или политик, с которым можно было бы вести переговоры

«Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем — увидим», — подчеркнул министр.

Днем ранее сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил «Известиям», что президент Украины Владимир Зеленский создает видимость желания пойти на мирные переговоры с РФ, на самом деле ему выгодны военные действия в его стране. По его словам, конфликт позволяет украинскому лидеру «быть на олимпе международного внимания» и заработать.

16 декабря Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. Он указал, что не знает, что обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным. До этого украинская сторона озвучила ряд требований, после выполнения которых якобы готова сесть за стол переговоров. Среди них — вывод российских войск и репарации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на это ответил, что у украинской стороны семь пятниц на неделе: то они ведут переговоры, то они отказываются от диалога.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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