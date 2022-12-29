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Густой туман окутал Центральную долину Калифорнии

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Густой туман охватил Центральную долину Калифорнии в преддверии нового зимнего шторма. Об этом сообщает Associated Press в среду, 28 декабря.

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Отмечается, что штат только проводил шторм, однако новый циклон пройдет через Северную Калифорнию ночью. Он принесет с собой несколько раундов осадков в течение оставшейся недели.

В Южной Калифорнии прогнозируют сильный шторм с субботы по воскресенье.

«Празднование Нового года, запланированное на открытом воздухе, должно включать в себя планы на случай непредвиденных обстоятельств», — пишет метеорологическая служба Лос-Анджелеса.

Ранее, 26 декабря, телеканал NBC News сообщил о 50 жертвах зимнего шторма в США. Смерти были зафиксированы в штатах Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. 14 человек погибли в городе Буффало, застряв в машинах или оказавшись на улицах.

Шторм со значительным понижением температуры воздуха пронесся от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль границы США с Мексикой.

Эколог-климатолог Михаил Юлкин пояснил «Известиям», что снежный шторм в США связан с глобальными изменениями климата. Говоря о причинах стихийного бедствия, он рассказал о таком явлении, как полярный вихрь.

Кроме того, 27 декабря Ниагарский водопад в США частично замерз из-за пришедших в регион сильных холодов. Сообщается, что американская сторона водопада замерзала всего пять раз в истории.

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