Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заставляли давать ложные показания против депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом рассказал вернувшийся из плена танкист отдельного 9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты Донецкой Народной Республики Сергей Филип в четверг, 29 декабря.

«Но в один момент они [СБУ] просто пришли, показали четыре фотографии, и сказали: «Ты знаешь этого человека, точнее, должен знать. Вот текст — зачитай его, выучи, расскажи… чеченский депутат, что ты его видел где-то в Мариуполе, ты должен на камеру сказать, что ты его где-то видел». Хотя на самом деле я его не видел, я вообще понятия не имел, кто это такой», — передает его слова «РИА Новости».

Позже Филип понял, что речь идет об Адаме Делимханове. Он отметил, что СБУ нужно было письменное подтверждение того, что депутат Госдумы в сопровождении охраны находился в Мариуполе.

По его словам, он не мог отказаться от показаний, поэтому на камеру показал на фотографию Делимханова. Как заключил Филип, на депутата «что-то пытаются накарабкать».

Ранее, 7 декабря, вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие рассказали, какие пытки применяли украинские боевики. По данным Следственного комитета, под угрозой убийства и расправы над близкими родственниками представители украинских националистов заставили одного из военных подписать «добровольное» согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Процедура записывалась на камеру мобильного телефона.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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