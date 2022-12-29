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Командир группы ЗВО рассказал о боях на передовой обороны близ Торского в ДНР

Российские войска предотвратили прорыв ВСУ в районе населенного пункта Торское в ДНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Командир группы бойцов Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ рассказал 29 декабря, как они держат оборону в районе населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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«Мы сейчас находимся на самом переднем крае нашей обороны, прямо и по флангам — противник, впереди — населенный пункт Торское. Наша задача — не допустить противника со стороны этого населенного пункта», — рассказал «РИА Новости» командир с позывным «Ювелир».

По его словам, бойцы постоянно ведут наблюдение за врагом, который занял позиции в оврагах и периодически проявляется.

«Разумеется, мы его обстреливаем. Стрелковых боев здесь как таковых не наблюдается, однако артиллерийские дуэли и минометные дуэли бывают по несколько раз на дню, и периодически работает танк», — добавил он.

«Ювелир» уточнил, что обстрел российских позиций в среднем происходит по три раза задень. Он отметил, что среди сослуживцев — самые доблестные бойцы, которые прошли огонь и воду, поэтому всё выдержат и пойдут вперед.

Ранее, 27 декабря, «Известия» рассказали, как на Херсонском направлении вместе с артиллеристами боевые задачи выполняет единственная в России арктическая мотострелковая группа. Бойцы группы корректируют работу бронетехники в зоне СВО.

Военкор «Известий» Валентин Трушнин на следующий день, 28 декабря, показал работу бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ). Он увидел, как российские военные сбивают дроны-разведчики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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