Мошенники стали предлагать бесплатный алкоголь в мессенджерах

В преддверии Нового года злоумышленники начали рассылать в WhatsApp сообщения о розыгрыше алкоголя якобы от крупного ритейлера, рассказали «Известиям» 29 декабря в «Лаборатории Касперского».

«Для участия в акции предстоит ответить на несколько простых вопросов вроде «Какую алкогольную продукцию вы предпочитаете?» или «Что самое важное во время Нового года?». Согласно легенде, чтобы получить приз, нужно либо разослать ссылку на акцию друзьям, а потом оставить свои данные для доставки бутылки, либо заплатить за нее 1 рубль, для чего требуется на сайте мошенников ввести данные карты, включая CVV-код», — объяснила контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

По ее словам, рассылка началась после 20 декабря. В этот день специалисты по информационной безопасности обнаружили более 40 сайтов, созданных злоумышленниками, отметила эксперт.

В России онлайн-торговля алкоголем запрещена, напомнил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Group-IB Евгений Егоров.

«Мне пришла рассылка якобы от крупного ритейлера, где было указано, что можно выиграть приз, ответив на несколько простых вопросов. Как только я сделал это, мне предложили оформить доставку стоимостью 1 рубль, введя данные банковской карты. Но делать этого я не стал, заподозрив мошенничество», — рассказал «Известиям» Вадим из Москвы.

Действительно, после 20 декабря в Сети распространяется скам-схема под видом праздничных предложений от известных ритейлеров, подтвердил руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

«Ярко оформленные акции с привлекательными условиями могут усыпить бдительность пользователей. Тем более один из ритейлеров действительно проводил похожую акцию: выполнив определенные условия, покупатель мог прибрести бутылку спиртного за 1 рубль», — сказал специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Раскинули в Сети: мошенники предлагают бесплатный алкоголь в мессенджерах