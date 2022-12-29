Американский журналист рассказал об организации ЦРУ диверсий на территории РФ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США якобы использует европейских диверсантов НАТО для саботажа в России. Об этом написал американский журналист Джек Мерфи на своем сайте.

«По словам трех бывших сотрудников разведки и двух бывших американских военных чиновников, кампания, которая планировалась годами, стала причиной многих необъяснимых взрывов и других происшествий», — заявил журналист.

Он отметил, что сотрудники американских спецслужб не принимают участия в диверсиях, но координируют проведение операций. При этом европейская разведка имеет право голоса в выборе места и времени для саботажа, так как якобы именно их люди берут на себя все риски, отмечается в статье Мерфи от 24 декабря.

При этом представитель ЦРУ Тэмми Торп, слова которого приводятся в материале, опроверг причастность США к диверсиям на территории РФ.

«Утверждение о том, что ЦРУ каким-то образом поддерживает саботажные сети в России, категорически ложно», — передает слова Торпа журналист.

26 декабря ФСБ сообщила о ликвидации пытавшихся проникнуть в Брянскую область диверсантов. сообщалось, что они имели средства для совершения диверсионно-террористических актов, четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

21 декабря Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии. Председатель парламентской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев 14 ноября сообщил, что в 2022 году зафиксирована 21 диверсия, в то время как в 2021-м — одна.