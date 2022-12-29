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В России до конца года сертифицируют первый воздушный беспилотник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Росавиация до конца года выдаст сертификат типа на первый российский гражданский воздушный беспилотник БАС-200, сообщили два источника «Известий», знакомых с ходом процесса сертификации.

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Разработчик и изготовитель БАС-200 — национальный центр вертолетостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России» (входят в ГК «Ростех»).

При этом, по данным источника, программа сертификационных работ по БАС-200 сейчас выполнена менее чем на 10%, а из необходимых 200 часов налета воздушного судна есть менее 10 часов, которые зачтет Росавиация. Суммарный же налет всех созданных аппаратов составляет до 50 часов, уточнил он. Сертификат будет ограниченной категории — без возможности использования для коммерческой доставки грузов, уточнил собеседник.

«Это будет символический документ. Осуществлять коммерческую доставку грузов с ним будет нельзя, хотя изначально этот беспилотник для этого и создавался (его эксплуатацию планировала «Почта России»). По отдельному согласованию с Росавиацией с его помощью можно будет выполнять только авиаработы»,— поясняет источник на рынке БАС в России.

Речь идет об авиахимических работах, воздушной съемке, лесоавиаработах, летных проверках наземных объектов.

Впервые этот дрон вертолетного типа представили на авиавыставке МАКС в 2021 году. О том, что завершить его сертификацию планируют до конца этого года, 16 декабря сообщала начальник управления сертификации авиационной техники Росавиации Наталья Кириллова.

«Почта России» ожидает, что в следующем году сможет начать тестовые полеты с БАС-200 уже на реальных маршрутах в регионах ее экспериментального правового режима (ЭПР). Покупать БАС-200 компания пока не планирует, сообщили там.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Винт ушами: в РФ сертифицируют первый беспилотный вертолет

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