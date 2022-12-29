Хакер RaHDit оценил потери россиян из-за звонков мошенников с Украины в 750 млн рублей

Украинские call-центры мошенников за год вывели с карточек россиян более 750 млн рублей. Об этом сообщил участник хакерской группировки RaHDIt («Злые русские хакеры») в четверг, 29 декабря.

С мошенниками работают специалисты по обналичиванию денег (иным языком «дропы»), на чьи карты перекидываются деньги, а с них — на другие счета, и таким образом средства выводятся в биткоины, отметил хакер.

«За год более 750 млн рублей несколько центров совершенно спокойно выводили с карточек доверчивых российских граждан. Сотрудники, которые обзванивают, работают за определенный процент. То есть чем больше денег он выманил у человека, тем больше ему дают зарплату. Обычно у них зарплата раз в неделю — от $500 и выше, что для Украины считается неплохими деньгами», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, такие call-центры представляют собой организованные преступные группировки с четкой иерархией, дисциплиной и штрафами. Находятся офисы центров на востоке Украины, огромное количество — в Днепропетровске.

Как рассказал информатор, в Бердянске российские войска полностью захватили подобный центр с оборудованием. При обыске обнаружили схемы работы с гражданами разной возрастной категории.

В ноябре зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов сообщил, что в «Сбере» зафиксировали рекордную в 2022 году сумму украденных мошенниками средств за один телефонный звонок. Она составила 150 млн рублей.