Министр спорта РФ констатировал неоднозначное мнение исполкома РФС о переходе в Азию

Мнения членов исполкома Российского футбольного союза (РФС) касательно перехода организации из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола разнятся. Об этом в интервью «Известиям» 29 декабря заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Европейцы уже приняли решение в отношении наших команд, ограничив участие во всех клубных турнирах и соревнованиях сборных. Сейчас речь уже идет о возможности отбора на следующий чемпионат мира 2026 года. Надо уже мыслить долгосрочными категориями. Решение пока не принято — мы его ждем. Исполком РФС переносил его и заявил, что определится до 31 декабря. Там неоднозначное мнение по этому вопросу», — сказал он.

Министр спорта отметил, что принимая решение по этому вопросу, следует «очень внимательно» оценить, что мы потеряем, и что приобретем.

«Если у нас пока вообще нет никаких шансов участвовать в соревнованиях с европейскими командами, то, наверное, участие в азиатских турнирах должно положительно сказаться на развитии российского футбола», — считает Матыцин.

В тоже время, он подчеркнул, что необходимо понимать — готова ли Азиатская конфедерация футбола принять Россию в свои ряды.

«Одного нашего желания мало. Если РФС пойдет на такой шаг, то дальше предстоит всё согласовывать с Азиатской конфедерацией футбола. При этом, насколько мне известно, взаимодействие РФС с ФИФА и УЕФА конструктивное. И в ФИФА тоже понимают, что такой переход может потом затруднить взаимодействие и проведение турниров», — добавил Матыцин.

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