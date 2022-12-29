НКО сообщили о сокращении в 3-5 раз числа волонтеров в больницах и детдомах

Число волонтеров, которые посещают людей в больницах, детских домах и психоневрологических интернатах, стремительно уменьшается, сообщил «Известиям» 29 декабря руководитель добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский.

Он рассказал, что только в его организации в 2019 году было около 500 волонтеров, занимавшихся подобной деятельностью. Но к концу 2022 года их осталось не более 150 человек. О проблеме снижения числа волонтеров «Известиям» рассказали и в пресс-службе благотворительного фонда «Я есть!».

«Если в 2019 году в интернатах для детей с инвалидностью работало 15–17 наших волонтеров, а в психоневрологических интернатах — 4–7, то теперь и там и там их число сократилось до трех человек», — сказал собеседник издания.

В Союзе волонтерских организаций и движений (СВОД) тенденцию объясняют повышенными требованиями к добровольцам, которые были введены в последние два года. В частности, это необходимость быть привитым от COVID-19 или иметь отрицательный ПЦР-тест.

СВОД обратился в московский Роспотребнадзор от имени 19 НКО с предложением смягчить условия доступа волонтеров в соцучреждения.

«Платные ПЦР-тесты — большая нагрузка на волонтеров, многие не имеют возможности делать их каждую неделю. Но мы будем рады проводить термометрию и носить маски. Это эффективные способы профилактики, как показала и отечественная, и мировая практика», — указывают НКО.

По мнению членов союза, в ситуации, когда заболеваемость коронавирусом «снижается или остается на прежнем уровне достаточно продолжительное время», а сама инфекция «превратилась в один из видов некритического респираторного заболевания», условия допуска можно смягчить.

Управление Роспотребнадзора по Москве с такой логикой не согласилось. В ответе ведомства отмечается, что требование о вакцинации волонтеров от COVID-19 и гриппа как условии доступа в больницы и интернаты обоснованны, так как «в текущем эпидемическом сезоне гриппа и ОРВИ наблюдается рост заболеваемости» и существует риск возникновения «тяжелых форм заболевания и последующих осложнений».

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Входящее запрещение: почему детдома и больницы остались без волонтеров